© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo Gervinho e Kucka, il Parma prova a riportare in Italia un altro giocatore. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il ds Faggiano nelle ultime ore ha fatto un sondaggio per Juan Iturbe. I contatti con l'ex Roma, Verona e Torino - attualmente al Pumas in Messico - sono al momento in corso.