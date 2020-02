© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buon punto per il Parma, che ieri al 94’ ha acciuffato il 2-2 sul campo del Cagliari. Attraverso i propri social, il ducale Riccardo Gagliolo festeggia così il prezioso punto ottenuto alla Sardegna Arena: “Che gruppo! Fiero di far parte di questa grande squadra, non molliamo mai”, ha scritto.