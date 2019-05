© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Subito dopo il fischio finale di Parma-Sampdoria, il terzino crociato Marcello Gazzola ha parlato così del match, aperto proprio da un suo gol, ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo concesso campo alla Samp, poi siamo stati bravi a riprenderla e a rimettere la gara in piedi. Con una vittoria saremmo stati salvi, ma così non è ancora finita: dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a tenere alta l'attenzione fino alla fine. La partita si era messa male, ma in questi casi quello che conta è l'atteggiamento: oggi la reazione c'è stata, e ci teniamo stretto questo punto. Il derby con il Bologna? La salvezza sarebbe una grande consacrazione, ancora di più se arrivasse contro il Bologna. Da lunedì penseremo alla partita. Il primo gol in Serie A? Volevo dedicarlo alla mia famiglia, è una vita che mia moglie me lo chiede".