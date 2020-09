Parma, Hellas Verona e Sampdoria su Cyprien: è corsa a tre per il centrocampista del Nizza

Tre club di Serie A sulle tracce di Wylan Cyprien. Come riporta Sky Sport, in queste ore Parma, Hellas Verona e Sampdoria si sarebbero mosse infatti con grande interesse per il centrocampista classe '95 del Nizza. Il francese rappresenta una ghiotta occasione di mercato visto il suo contratto in scadenza nel 2021 coi rossoneri.