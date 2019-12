Parma, Iacoponi: "Arrivato in A grazie a me stesso. Qui sto benissimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simone Iacoponi, difensore del Parma, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono arrivato in Serie A a 30 anni granze al lavoro e al sacrificio della gavetta. Sono stato ripagato del lavoro che ho portato avanti negli anni". Poi sugli obiettivi del Parma in questa stagione, ha dichiarato: "Possiamo ambire a crescere, ma il prossimo step è la salvezza". Il suo modello è Fabio Cannavaro e parlando del suo ambientamento in città ha concluso: "Mi trovo benissimo, sia da un punto di vista ambientale che con la società".