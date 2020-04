Parma, idea Benali per il centrocampo: c'è anche il Pescara

Ahmad Benali, oggi al Crotone, è sempre un'idea di mercato per il Parma. Durante la stagione centrocampista classe 1992 ha segnato sette reti e fornito un assist in Coppa Italia, collezionando con il Crotone 22 presenze e impressionando in categoria. Oltre ai crociati, che avevano già pensato al centrocampista durante la sessione di mercato invernale e un paio di stagioni fa, anche il Pescara, la sua ex squadra, avrebbe chiesto informazioni. Lo riporta Sport Mediaset