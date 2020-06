Parma, il Coronavirus è un ricordo: tutto il "gruppo squadra" è negativo

Attraverso un report medico ufficiale del responsabile sanitario del Parma Paolo Manetti, si apprende che il Coronavirus ha ufficialmente abbandonato Collecchio nelle ultime settimane: "Il gruppo si sta ricompattando, alcuni di noi hanno vissuto in maniera diretta il periodo del Covid avendo sintomi sostanzialmente tutti leggeri: nessuno è stato grave e sotto questo punto di vista siamo stati fortunati. La difficoltà del momento è stata quella di non aver avuto, a suo tempo, la possibilità di utilizzare i tamponi anche a chi aveva sintomi più leggeri per capire com’era la situazione. Ma in quel momento di emergenza erano dedicati a differenziare i sintomi gravi, a chi doveva andare in rianimazione oppure no. Adesso di tamponi ne facciamo anche fin troppi, non abbiamo più nessun positivo né tra lo staff né tra i calciatori. Abbiamo superato questa fase difficile e siamo pronti ad affrontare la parte finale del campionato“.