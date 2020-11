Parma, il presidente Krause assiste all'allenamento: "Con la Fiorentina vogliamo tre punti"

"Ho amato vedere i ragazzi a Collecchio oggi. Alla ricerca dei tre punti domani #ForzaParma". Kyle J. Krause, nuovo presidente dei crociati, ha dedicato un pensiero alla sua squadra in vista della gara di questo sabato contro la Fiorentina (7° turno di Serie A). L'imprenditore americano ha voluto assistere in prima persona all'allenamento odierno proprio per far sentire la sua vicinanza ai gialloblù e caricarli dopo un avvio di stagione non semplice.