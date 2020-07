Parma, Inglese: "Questa sera c'è stato il lieto fine. Contento di essere tornato così"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Roberto Inglese, al rientro questa sera dopo quasi sei mesi di stop, ha parlato dell'ultimo, difficile, periodo vissuto e del gol del definitivo 2-2 arrivato dopo 286 giorni. Ecco le sue parole, raccolte dal sito ufficiale del Parma: “E’ stato il periodo della mia carriera se non della mia vita, sono stati sei mesi lunghi ma alla fine c’è stato il lieto fine e sono contento di essere tornato in questa maniera e aver dato il mio contributo alla squadra. I miei compagni sono contenti, mi sono stati vicini, non è stato facile ma non ho mollato un centimetro e me lo merito. Aspettavamo di fare l’ultimo consulto in Finlandia, c’erano le frontiere chiuse ma col mister ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto che era il momento giusto ed era inutile aspettare.Venivamo da un periodo non semplice, giocare ogni tre giorni non è facile. Abbiamo incontrato una squadra forte che ci ha messo sotto però ora ci siamo messi alle spalle questo periodo e cerchiamo di ripartire da oggi. Intanto sono contento di essere tornato, ora giornata dopo giornata vediamo cosa siamo capaci di fare. Al completo siamo una gran bella squadra“.