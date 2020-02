vedi letture

Parma, Kulusevki out. D'Aversa: "Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che sia a posto"

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa s'è soffermato sull'infortunio di Dejan Kulusevski, calciatore che non è stato inserito nella lista dei convocati per il match di domani contro il Sassuolo: "Credo ci sia stata chiarezza sul percorso di Kulusevski. Ha giocato per venti minuti e si era parlato di un minutaggio da non rischiare per una possibile ricaduta. Oltre a quella lesione ha uno stato infiammatorio, ci vuole ancora un po' di tempo perché sia a posto. Ognuno ragiona per il suo operato, ma tante situazioni, come quello di Inglese, Karamoh, sono infortuni traumatici. A volte influisce anche il fato, fortunatissimi non siamo".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Roberto D'Aversa