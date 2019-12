Parma, Kulusevski: "Curioso di vedere dove posso arrivare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervista ai microfoni di DAZN per Dejan Kulusevski, talento del Parma, esploso in questa prima stagione in Serie A tanto da attirare già le attenzioni di alcuni club di prima fascia: "Voglio provare a vedere quanto in alto posso arrivare - ha spiegato -. Non ho mai pensato di diventare il più grande. Voglio giocare contro di me e arrivare in una grande squadra. E' la testa che mi ha portato fino a qua, non solo gli allenamenti. Sono i dettagli che fanno la differenza".