Parma, Liverani ha chiesto Mancosu: intrigo di mercato con Cagliari e Genoa

Fabio Liverani ha già iniziato a presentare le prime richieste al suo nuovo ds al Parma e ha messo in cima alle preferenze Marco Mancosu, capitano del suo Lecce che però è in uscita dal club dopo la retrocessione. Operazione da 3 milioni di euro che però stuzzica e non poco anche il Cagliari, con Giulini che vorrebbe riportare il giocatore in Sardegna. Non solo, anche il Genoa del nuovo ds Faggiano starebbe seguendo con interesse, facendo nascere così un vero e proprio intrigo di inizio mercato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.