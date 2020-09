Parma, non solo Lautaro Valenti: chiuso anche Zeqiri dal Losanna. Pagata la clausola

Doppio colpo chiuso per il Parma. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club ducale, oltre ad aver trovato l'accordo definitivo, come anticipato nella giornata di ieri, con il Lanus per il difensore argentino Lautaro Valenti, ha infatti portato a termine la trattativa per Andi Zeqiri del Losanna, pagando la clausola da 3 milioni presente nel contratto dell'attaccante.