Parma, Pizzarotti su D'Aversa: "Fosse per me resterebbe per 10 anni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente del Parma Pietro Pizzarotti, ha parlato nel corso di "Radio Anch'Io Sport" su Radio Rai Uno del futuro del tecnico degli emiliani Roberto D'Aversa: "Per noi è l'allenatore migliore possibile, se fosse per me lo legherei a Parma per i prossimi 10 anni. Penso che, purtroppo per noi, avrà un futuro legato a realtà più importanti. Per adesso sono praticamente certo e sicuro di poter dire che resterà con noi almeno anche il prossimo campionato".