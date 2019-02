Parma, presentati Machin e Diakhate. Faggiano: "Cercato Hetemaj"

Parma,

Il ds del Parma, Daniele Faggiano, ha presentato a Collecchio i nuovi acquisti Josè Machin e Abdou Diakhate, nella sala stampa del Centro Sportivo della formazione ducale. Il dirigente ducale ha così parlato sui due nuovi innesti per la squadra di D'Aversa: "Anche se giovani, sono entrambi giocatori con una carriera conosciuta. Diakhate ha avuto un qualche intoppo, ma è pur sempre un '98 e lo abbiamo preso per lo spirito di rivalsa che lo anima. L'altro giorno è andato con la Primavera per prendere minuti, gli abbiamo fatto un contratto abbastanza lungo per non farcelo scappare. Machin sono stato vicino a prenderlo a Trapani, ha sempre fatto bene. E' un giovane di prospettiva preso per il futuro per non lavorare con prestiti e abbassare la media della rosa. Avevamo strategie su altri ruoli, ma il mercato di gennaio non è semplice. A gennaio le trattative cambiano ogni giorno. E' difficile fare mercato, non mi si addice in generale, preferisco fare i danni a giugno o luglio. Io non leggo siti ma ho sentito che i tifosi non sono contenti di questo mercato. La prossima volta un giocatore come Kucka lo prenderò il 31 di gennaio così se lo ricorderanno tutti. E' un giocatore che vorrebbero tutti, sopra e sotto di noi in classifica. Forse ancora non si è capito lo spirito di questa squadra. Sono contento del mercato, ancora devono arrivare Brazao e Schiappacasse, entrambi impegnati al Sub20".

C'era forse paura di fare danni in questo mercato o togliere minuti a chi sta facendo molto bene?

"Ho cercato anche Hetemaj, un giocatore forte. Ma forse per un mio dubbio di non andare ad intaccare la rosa che sta facendo bene non abbiamo chiuso. Per Sala sembrava fatta, e Iacoponi sarebbe andato a fare il centrale. Siamo contenti così, è andato a giocare chi giocava bene. Con Munari parleremo di farlo entrare nella famiglia Parma a fine anno, anche se in scadenza di contratto".