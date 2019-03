Parma, Scozzarella: "Ne abbiamo vissute tante, non è più difficile di altre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in mixed zone, il centrocampista gialloblu Matteo Scozzarella ha così parlato dopo il ko con l'Atalanta: "Siamo dispiaciuti e arrabbiati il giusto, perché ci sentivamo di aver affrontato il match nella maniera giusta. Abbiamo fatto un buon primo tempo, potevamo chiudere in vantaggio. Nella ripresa abbiamo sofferto un po' di più la loro qualità, si è fatta sentire un po' di stanchezza. Quando sono passati in vantaggio, si è complicata un po' troppo".

Avete avuto le vostre occasioni.

"Sì, abbiamo avuto delle buone chance. Il rammarico è quello di non essere riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio: dispiace, perché abbiamo dato tutto. Loro sono una grandissima squadra".

Nel secondo tempo ha inciso di più la loro maggiore corsa e tecnica?

"E' stata una serie di cose, loro palleggiano molto bene. Noi ci siamo allungati un po' e ci hanno fatto gol".

Il pressing alto lo ha chiesto in settimana D'Aversa?

"Sì, in settimana abbiamo curato questo aspetto".

Nella ripresa avete cambiato modo di giocare.

"Sì, abbiamo cambiato qualcosa, non tanto per limitare l'Atalanta quanto per riuscire a fare di più a livello offensivo. Ci siamo riusciti poco, abbiamo creato un po' di confusione: non ci ha aiutato questo tipo di cosa, però giocare contro questa Atalanta è davvero dura".

Come preparerete la trasferta col Frosinone?

"Come sempre, noi ci alleniamo sempre al massimo. Ne abbiamo vissute tante, non è complicata come altre volte. Ma questo ko deve darci qualcosa in più per andare a Frosinone a cercare di fare una grande partita".

Tu sei stato uno dei migliori.

"Stiamo crescendo un po’ tutti perché tutti abbiamo bisogno l’uno dell’altro, nessuno riesce a fare cose straordinarie se l’altro non dà una mano. E’ venuto a mancarci qualche calciatore e ci dispiace tanto perché poteva darci una grande mano ma fa parte del gioco. Adesso guardiamo gli errori, ci compattiamo ancora di più e ripartiamo".