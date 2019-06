Parma, si prova a trattenere Inglese. Sepe sarà riscattato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport il punto sul mercato del Parma, che prova a trattenere Roberto Inglese. Per l'attaccante ex ChievoVerona, il ds Daniele Faggiano lavora col Napoli. Così come per un nuovo prestito di Alberto Grassi mentre Luigi Sepe sarà riscattato.

Altri nomi per i ducali. Resta in piedi la pista che porta Juan Manuel Iturbe, ora al Pumas, interessa anche l'interista Yann Karamoh oltre Camillo Ciano del Frosinone. Per la corsia destra di difesa, nel mirino resta Vincent Laurini della Fiorentina.