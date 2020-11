Parma, Sohm: "Questa per me è una grande opportunità. Serie A campionato top"

Nella sua conferenza stampa di oggi, il centrocampista del Parma, Simon Sohm, ha parlato anche delle sue prime impressioni in Italia: "È una grande opportunità per fare un passo in avanti, poiché sono in un campionato top ed in un team top, con ottimi compagni di squadra. Sono un giocatore sia difensivo che offensivo, mi piace giocare in entrambe le fasi e dare stabilità alla squadra".