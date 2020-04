Pedersen: "Damsgaard? Un potenziale come il suo non si vedeva dai tempi di Laudrup"

Dalle colonne del quotidiano danese Politiken Flemming Pedersen, tecnico del Nordsjaelland, ha voluto elogiare Mikkel Damsgaard, centrocampista classe 2000, acquistato dalla Sampdoria per la prossima stagione: “Non credo che per lui l’approdo in Italia arrivi troppo presto. Mikkel è un bravo ragazzo, con una buona famiglia alle spalle. I suoi miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti. L’ho detto e lo ripeto: non vedo un danese con un potenziale così ampio dai tempi di Michael Laudrup”.