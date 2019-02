"Peggio che in Gabon": Infantino, gli stadi e gli investimenti cinesi

© foto di Imago/Image Sport

"Gli stadi in Italia sono inferiori a quelli del Gabon". Solo una provocazione, quella di Gianni Infantino, numero uno della FIFA? Forse no, anche se quello che doveva essere il gioiello degli impianti della nazione africana, è un impianto incompiuto come lo Stade Omar Bongo. Intitolato al vecchio dittatore El Hadji Omar Bongo Ondimba dopo la sua scomparsa, da uno dei suoi trenta figli come Ali Ben Bongo, è riuscito anche a mantenere la stessa denominazione dopo il golpe fallito di questo gennaio. C'è stato però di più, oltre allo Stade Bongo. Gli investimenti cinesi che, da nove anni fa, hanno rivoluzionato gli impianti gabonesi.

Seven years in the making: Stade Omar Bongo stands unfinished in central Libreville (but there's grass and goals on the pitch for training) pic.twitter.com/ExSccXZ91D — Taimour Lay (@TaimourLay) 13 gennaio 2017

Progettato dall'Atelier 2G di Rennes, Francia, doveva accogliere alcune gare di Coppa d'Africa ma, a causa di pesanti ritardi, è stato sostituito dallo Stade d'Angondje. E' sicuramente l'impianto di Angondjé, sobborgo di Libreville chiamato anche Stade de l'Amitié, il gioiello degli impianti gabonesi.

Stade d'Angondjé, Gabon pic.twitter.com/4I2RBRYV6C — African Curators (@AfricanCurators) 1 gennaio 2019

Dietro, gli investimenti cinesi: dal 2010 al 2016, il governo asiatico ha investito milioni nell'impiantistica. 46 da parte dello Shanghai Construction Group, tre anni più tardi è stato dato il via per la costruzione (costo oltre 60 milioni) del nuovo impianto di Port Gentil.

Stade Port-Gentil and all it's beauty. It has an in-built hotel. pic.twitter.com/FPW2JTWvg6 — Njabulo Ngidi (@NJABULON) 17 gennaio 2017

Niente di cui stupirsi, nessuna novità particolare, però, sugli investimenti cinesi in Africa per la Coppa. Ad esempio, nel 2010 in Angola, la Cina ha finanziato e costruito tutte e quattro le sedi con un costo di oltre 500 milioni di dollari. Non sorprende quindi che la principale esportazione dell'Angola sia il petrolio grezzo e che la Cina sia diventata il più grande mercato di esportazione del paese per un valore di 27 miliardi di dollari, ovvero cinque volte il valore delle esportazioni che l'Angola fa agli Stati Uniti.

Stade de l'Amitie

• Libreville, Gabon

• Ha ospitato la finale di Coppa d'Africa del 2012

• Capacità di 38mila spettatori

• Costruito da Shanghai Construction Group

Stade de Franceville :

• Franceville, Gabon

• Capacità di 20mila posti

• Inaugurato nel gennaio del 2012, in tempo per la Coppa d'Africa

• Prima gara: amichevole Gabon-Sudan

Port Gentil Stadium

• Port Gentil, Gabon

• Lo stadio ha 20mila posti

• L'impianto ha un hotel da 26 camere, pista d'atletica, due campi da basket, tre da tennis, un campo da pallamano e uno da pallavolo

Oyem Stadium

• Assok Ngomo, Gabon (15 km from Oyem)

• 20mila posti per lo stadio

• Hotel da 28 camere, pista d'atletica, l'impianto ha tre campi da tennis e altrettanti da basket