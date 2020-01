© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà Christian Eriksen il grande colpo dell'Inter in questo mercato di gennaio. Ne sono convinti i lettori di TMW, che hanno accordato al danese il 34,7% delle preferenze come prossimo rinforzo dei nerazzurri. Battuto Arturo Vidal, che solo per il 21,55% dei nostri lettori approderà alla corte di Conte. L'arrivo del cileno, inoltre, è considerato meno probabile dell'opzione "nessun rinforzo", votata dal 25,44%. Difficile, per i 2756 votanti, che arrivino De Paul (11,07%) o Nandez (7,47%).