Percassi-Gomez, per ora è ancora muro contro muro. Inter alla finestra ma solo gratis

vedi letture

Il futuro di Alejandro Gomez è telenovela destinata ad accompagnarci ancora per tanti giorni, forse per tutto il mese di gennaio. Perché al momento - nonostante i contatti per ricucire il rapporto e far rientrare il caso - la cronaca parla di un Papu che alla ripresa degli allenamenti s'è ancora allenato a parte, nonostante nessun problema fisico.

La posizione di Gasperini su Gomez non è cambiata: nessuna preclusione a tutti i costi, nessun aut aut, ma se il giocatore non è e non sarà concentrato al 100% sugli allenamenti e sulle partite continuerà a restare fuori. Come spesso accaduto nelle ultime partite dl 2020. Gasperini continuerà a valutare Gomez come gli altri, nel bene e nel male, col pieno appoggio della società che ha ribadito all'allenatore assoluta indipendenza nelle scelte tecniche.

La questione dovranno quindi risolverla il presidente Percassi insieme al suo capitano, che non ha cambiato idea: vorrebbe andare via e restare in zona, quindi a Milano. Una richiesta che la proprietà Atalanta è sì disposta ad accettare, ma solo se arriverà un'offerta da 10 milioni di euro. Al momento, dalla proprietà non arriva alcuna apertura sulla possibilità di liberare gratis Gomez o di cederlo in prestito per sei mesi, ovvero di assecondare le richieste dell'argentino e indirettamente dell'Inter, che lo prenderebbe solo a queste condizioni.

Un impasse difficilmente risolvibile, un caso che potrà rientrare solo in due modi: o l'Atalanta nei prossimi giorni cambierà la sua posizione e asseconderà la richiesta del giocatore di liberarlo gratis o il giocatore rimetterà l'Atalanta al centro dei suoi pensieri, ricucendo in questo modo uno strappo che al momento è ancora lì, in bella vista.