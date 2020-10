Perché la Lazio ha preso Fares? Il ds Tare: "Voluto e cercato da Inzaghi per mille motivi"

vedi letture

Nel corso dell'odierna conferenza stampa di presentazione dell'esterno Mohamed Fares, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha così commentato l'arrivo del giocatore dalla SPAL: "Chiudiamo il ciclo dei nuovi acquisti. Fares è un giocatore voluto e cercato dal nostro allenatore per mille motivi. Penso che sia un calciatore che abbia tanto da dire per le sue qualità non espresse ancora al massimo. La Lazio è la squadra più giusta per lui".