Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Milan: "Non è definita, ci sono ancora dei passaggi. C'è una partita importante e stiamo parlando di tutt'altro, ma capisco che in questo periodo c'è anche il calciomercato. Ci sono delle dinamiche che bisogna affrontare e a fine gara avremo modo di aggiornarci sulla chiacchierata di venerdì, ci ritroveremo per capire se questa trattativa potrà essere chiusa o meno. Il ragionamento è questo: se il giocatore vuole andare, poi che calciatore rimane? Mancano ancora dei passaggi importanti, c'è da parlare".

Cosa manca per definire questa cessione? Con chi lo sostituirete?

"Non posso rendere pubblici i dettagli. Sul sostituto vediamo, noi intanto vogliamo rinforzare il centrocampo e siamo al lavoro per riprendere Sturaro. Poi valuteremo anche l'eventuale sostituito di Piatek. Noi non vogliamo passare per una società che vende, ma le regole del calciomercato sono queste e abbiamo l'obbligo di sostituire bene i calciatori quando arrivano offerte".

Romerò andrà alla Juventus?

"Un giorno andrà alla Juventus...".