Perisic saluta l'Inter: "Grazie a tutti, per primi ai tifosi per la devozione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tramite il suo profilo Instagram, il croato Ivan Perisic - da qualche ora ufficialmente un nuovo calciatore del Bayern Monaco - ha voluto salutare l'Inter:

"Mi rivolgo a tutti voi che siete stati parte della mia vita professionale negli ultimi quattro anni. ⁣

⁣

Prima di tutto agli tifosi INTERISTI, NERAZZURI, per ringraziare dal fondo del cuore, per la vostra devozione continua nei tempi semplici come quelli impegnativi. ⁣

⁣

E poi, naturalmente, a FC Internazionale Milano. A tutto lo staff, e particolarmente a tutti gli allenatori e giocatori. I vostri consigli e l’esperienza saranno sempre parte di me come persona e giocatore".