Perla di Dybala su punizione: Juve in vantaggio e Brescia in dieci uomini dopo 45 minuti

Juventus in vantaggio dopo il primo tempo della sfida valida per il 24° turno di Serie A contro il Brescia. Finora, all'Allianz Stadium, la decide una magia su punizione di Paulo Dybala, che al 39' ha battuto Andrenacci dal limite dell'area. Rondinelle ben organizzate e capaci di tenere testa ai più quotati avversari almeno fino al 37', quando Ayé si è fatto ingenuamente ammonire per la seconda volta lasciando i suoi in dieci.

Mezz'ora bloccata - Non ci sono tante sorprese nel primo tempo, dove la Juventus conquista fin da subito il pallino del gioco costruendo tanta mole di gioco sulle fasce. Al 9', intanto, mister Lopez è già costretto a sostituire Alfonso, oggi tra i pali al posto dell'infortunato Joronen, a causa di un colpo alla testa: dentro l'esordiente Andrenacci. I bianconeri palleggiano bene, ma non affondano quasi mai, mentre sul fronte opposto le Rondinelle provano a tratti ad alzare il ritmo sbagliando però una gran quantità di passaggi. Il primo vero tiro in porta è così del Brescia, con Zmrhal che cerca di sorprendere Szczesny al 31' lambendo il palo alla sinistra del polacco. La Juve risponde, un minuto più tardi, con una svirgolata di Dybala da distanza ravvicinata su ottimo invito di Higuain.

La sblocca Dybala - Per sbloccare la partita serve così un episodio, che arriva prontamente al 37'. Ayé rimedia due gialli ingenui nel giro di quattro minuti, entrambi per fallo su Ramsey, e nella seconda occasione procura un calcio di punizione pericolosissimo dal limite dell'area. Sul pallone va proprio lo specialista Dybala, bravo a depositare la sfera in rete beffando Andrenacci sul suo stesso palo. Juve avanti dunque al 39', partita che si mette nettamente in discesa con un gol e un uomo di vantaggio per oltre un tempo. Prima dell'intervallo, si segnala anche un gran colpo di testa di Rugani che il portiere avversario è abile stavolta a smanacciare però sulla traversa.