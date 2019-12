© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da Seriebnews.com il centrocampista del Perugia Vlad Dragomir, classe ‘99, grazie alla sua prestazioni sta attirando le attenzioni di diversi club di Serie A in vista della prossima estate. Oltre a Bologna e Cagliari, che lo avevano cercato già in estate, anche l’Udinese nelle ultime settimane avrebbe iniziato a seguire l’ex Arsenal. Tre club che vantano ottimi rapporti con gli umbri – come dimostrano gli affari fatto la scorsa estate con gli arrivi di Falcinelli, Vicario, Balic e Angella – che chiedono circa tre milioni di euro per il cartellino del romeno che ha ancora due anni di contratto con il Perugia.