Piatek arriva, il Pipita vola a Londra. Ora l'esterno: il punto sul Milan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si attende ormai solo l'ufficialità per il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea e di Krzysztof Piątek al Milan. Il Diavolo così saluta il Pipita dopo soli sei mesi, in cui non è riuscito ad essere il leader di cui i rossoneri avevano bisogno. Ora sforzi concentrati sull'esterno offensivo e, forse, su un centrocampista se dovessero uscire Mauri e Bertolacci.

IN ENTRATA Domani potrebbe essere il giorno buono per l'annuncio di Piatek. Il bomber polacco arriverà per riempire il vuoto lasciato da Gonzalo Higuain, che torna dal maestro Sarri con il beneplacito della Juventus. Il Milan ha chiuso per il giovane difensore Tiago Djalò, battendo la concorrenza della Lazio. In mezzo si continuano a seguire Sensi, Duncan e Diawara. Si è parlato anche di Mesut Ozil, ma l'ingaggio del tedesco è fuori portata. Per l'esterno sono cinque i giocatori osservati: Steven Bergwijn del PSV, Danjuma Groeneveld del Bruges, Djenepo dello Standard Liegi e Gelson Martins dell’Atletico Madrid, oltre al solito Yannick Ferreira-Carrasco.

IN USCITA Fabio Borini ha giurato fedeltà alla maglia rossonera, ma potrebbe fare le valigie anche dopo il 31 gennaio. Bertolacci, Mauri e Halilovic possono rientrare nell'affare-Piatek, mentre Simic è un obiettivo del Frosinone. Bellanova non rinnoverà e firmerà con il Bordeaux.