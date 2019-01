Piatek per il futuro, oggi caccia a un centrocampista: il punto sul Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra presente e futuro. Il Milan, che ha accolto Lucas Paquetá, ha la necessità di un centrocampista e pochi margini di manovra, almeno a livello economico. Ragion per cui Leonardo, forte comunque del quarto posto della squadra, pensa anche e soprattutto al futuro.

IN ENTRATA

Pressing su Krzysztof Piątek: i rossoneri sono pronti a lottare per il polacco del Genoa, ma ovviamente per giugno . Quando, tanto per capirsi, sarà deciso anche il futuro di Gonzalo Higuain. Nell'immediato, per l'attacco l'idea più concreta è quella che porta a Yannick Carrasco, su cui però pare esservi anche il Manchester United. Tentativo per Medhi Benatia, ma la Juve da quell'orecchio non ci sente. Capitolo caldo, il centrocampista: la valutazione di 25 milioni che il Sassuolo fa di Stefano Sensi complica ovviamente le cose. Ragion per cui i rossoneri si guardano attorno: piacciono Duncan, Sandro, Dendoncker, Baselli, Johansen, Obiang, ovviamente Barella.