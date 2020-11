Pinamonti torna alla base. Ma la caviglia e la squalifica lo terranno ancora lontano dall'Inter

Se da una parte Antonio Conte comincia a rivedere i primi nazionali, dall'altra il tecnico nerazzurro deve fare i conti con i problemi fisici di Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante ha anche fatto gol nella ripresa di Lussemburgo-Italia, match che ha dato la certezza della qualificazione all’Europeo Under 21 alla squadra di Nicolato con una gara di anticipo. Una botta alla caviglia però - sottolinea Sky Sport - unita alla squalifica per la prossima partita, lo ha fatto rientrare in anticipo a Milano. Nelle prossime ore sono in programma degli esami per valutare l’esatta entità del problema.