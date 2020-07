Pioli avverte l'Atalanta: "Questo non è più il Milan dell'andata. Sappiamo l'importanza della gara"

vedi letture

"Sappiamo l'importanza della partita, vogliamo fare di tutto per continuare il momento positivo. Siamo consapevoli della difficoltà della partita, della forza dell'avversario che ha dei numeri esagerati. Ma noi siamo il Milan e stiamo bene". Ha le idee chiare Stefano Pioli, fresco di rinnovo, che in conferenza stampa sottolinea - tra le latre cose - come e quanto è cambiato lo stesso Milan rispetto alla gara d'andata (finita 5-0 per i nerazzurri): "Siamo cambiati tanto, è stata una partita particolarmente negativa da parte nostra. Loro hanno giocato con una efficacia offensiva impressionante. Da noi poi sono arrivati giocatori importanti che hanno alzato il livello, ora siamo un altro Milan".

"Siamo una squadra che sta stare in partita - continua Pioli -, noi e l'Atalanta siamo le squadre che abbiamo fatto più punti, siamo nella condizione mentale ideale, abbiamo ancora tre partite e non possiamo accontentarci di queste piccole soddisfazioni, dobbiamo provare a superare chi ci sta davanti".

