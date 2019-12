© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Il Corriere della Sera, Stefano Pioli ha rivelato di aver avuto già un colloquio telefonico con Zlatan Ibrahimovic. "Sa mandare in gol i compagni, sa occupare bene l’area, saprà essere il punto di riferimento della nostra fase offensiva. L’ho sentito al telefono, è molto carico, non vede l’ora di allenarsi con noi, come io di averlo. Gli ho dato il benvenuto, si è informato sulle condizioni della squadra, sui prossimi allenamenti, sulle prossime situazioni da affrontare. Mi ha detto: mister stai tranquillo che sto bene".