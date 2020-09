Pioli: "Rebic importantissimo per il Milan. E' pronto per giocare domani"

vedi letture

Alla prima uscita stagionale contro lo Shamrock Rovers, il Milan non aveva a disposizione Ante rebic, fresco di riscatto dall'Eintracht Francoforte. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha così commentato le condizioni del croato: "Ante è un giocatore importantissimo per questa squadra, ha qualità, forza fisica e profondità. E' pronto per giocare domani sera, è in buone condizioni".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli