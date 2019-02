Pioli: "Rigore? Il regolamento lo permette. Una buona Fiorentina"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli ai microfoni di Radio Rai 1 ha commentato così la vittoria sulla SPAL: "L'episodio decisivo? Io non l'ho visto ma i miei giocatori mi hanno garantito che era fallo da rigore, il regolamento permette questo e quindi è stato applicato. E' stata una bella fiorentina con qualche errore tecnico di troppo, avevamo dimostrato di tenere bene il campo, abbiamo gestito male qualche pallone, però mi viene difficile rimproverare tanto a questi giocatori che stanno mettendo in campo tutto quello che hanno anche se con qualche errore. Siamo stati bravi a creare situazioni pericolose ma non le abbiamo finalizzate, volevamo vincere, abbiamo perso qualche equilibrio ma qualche copertura oggi è saltata, ci sono state le cose positive, cercheremo di migliorare quello poco efficaci".