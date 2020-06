Pippo Inzaghi: "Juve-Milan non sarà mai come le altre partite. E stasera conta tanto"

Se si parla di Juve-Milan, non può esserci giudice migliore di Pippo Inzaghi, uno che ha fatto la storia con entrambe le casacche. "Speriamo che il pallone ci porti serenità. - dice SuperPippo sulla Gazzetta dello Sport - Nel periodo peggiore, quando ogni giorno c’erano tantissimi morti, nessuno aveva voglia di calcio: l’unica esigenza era pregare e sperare. Mi auguro che questa drammatica esperienza serva per far tornare tutti sulla terra anche nel nostro mondo, ridimensionando certe cifre assurde: è il momento di resettare e rendere tutto più umano e normale. Adesso comunque non vedo l’ora di accendere la tv e guardare Juve-Milan. Non sarà mai come le altre partite. Quando giocavo, la prima grande sfida della stagione era il Trofeo Berlusconi. In estate le squadre erano ancora in rodaggio, ma San Siro si riempiva e anche gli ascolti in tv erano altissimi. La gente aveva voglia di calcio e sarà così pure stavolta. Tra l’altro questa sfida conta tanto".