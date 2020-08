Piqué attacca il presidente del Barcellona dopo l'8-2: "Adesso bisogna cambiare tutto..."

Gerard Piquè, leader e difensore del Barcellona, dopo l'8-2 incassato al Camp Nou ha attaccato la dirigenza catalana e ha chiesto un cambio immediato ai vertici del club: "Abbiamo toccato il fondo e dobbiamo fare un cambio da tutti i punti di vista, non solo i giocatori. Siamo arrivati a un punto di non ritorno, non stiamo facendo un cammino preciso e i risultati lo dicono. Lo si vede da qualche anno, indipendentemente da giocatori e allenatori. Questa è la realtà, è dura, siamo arrivati a un punto in cui non c'è più molto da fare. Quella di oggi è una prestazione inaccettabile", ha detto.