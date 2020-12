Pique: "Rivalità Messi-CR7 ha fatto bene al calcio. Spero continuino a giocare per tanti anni"

vedi letture

Il capitano del Barcellona Gerard Piqué ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dei Globe Soccer Awards: "Quella tra Messi e Cristiano Ronaldo è stata una rivalità che negli ultimi anni, più di un decennio, ha fatto molto bene al calcio. Speriamo che continuino a giocare ancora per tanti anni. Leo e Cristiano sono i migliori calciatori del 21° secolo, per me Leo è stato il migliore della storia di questo sport, almeno per quello che ho visto. Parliamo di persone con grande qualità e grande talento, più resteranno nel mondo del calcio e meglio sarà".