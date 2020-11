Pirlo e la sua Juve: "La scintilla non è scattata sabato, adesso i giocatori stanno capendo"

In casa Juventus è scattata la scintilla? Andrea Pirlo, che in conferenza stampa ha chiesto ai suoi di non calare di intensità contro il Ferencvaros, ha risposto così: “Non è scattata sabato. Abbiamo fatto altre buone prestazioni, semplicemente sabato siamo entrati in campo col piglio giusto. Adesso i giocatori iniziano a conoscersi bene, ci voleva un po’ di tempo per assimilare quello che proviamo in settimana”.

