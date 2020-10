Pirlo e lo scontro con Lucescu: "Mi ha fatto esordire. Grande tecnico e grande persona"

vedi letture

Esordio Champions per la Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero, in conferenza stampa da Kiev, presenta così la sfida di domani contro la Dinamo: "Mircea Lucescu? E' stato il mio primo allenatore, mi ha portato in prima squadra e mi ha fatto esordire quando ero ancora giovanissimo. Ho un grande ricordo di lui, come allenatore e come persona, ogni tanto ci sentiamo e domani avremo l'opportunità di sfidarci sul campo"

CLICCA QUI per la diretta testuale della conferenza stampa di Andrea Pirlo