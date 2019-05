Pirlo sul centrocampo della Juve: "Isco se vuoi vincere la Champions"

Andrea Pirlo, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del futuro dei bianconeri, consigliando anche alcuni nomi per il prossimo mercato: "Un Isco, secondo me. Siamo su un altro livello, ma devi vincere la Champions League. Le parole della vigilia sono state chiare. Ha in mente la squadra del futuro da parecchi mesi, il centrocampo è il reparto da migliorare. Magari avvertiva meno qualità in mezzo, avendo comprato Ronaldo non sapeva come fargli arrivare il pallone. Servono dei centrocampisti per arrivare fino in fondo per la Champions".