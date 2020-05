Pirlo: "Tonali mi assomiglia solo per i capelli, non è il mio erede. È molto più completo"

In una diretta Instagram con Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene, Andrea Pirlo elogia in modo aperto quello che da morti è considerato il suo erede: “Dicono che Tonali possa esserlo. Secondo me come tipo di calciatore non mi assomiglia, mi assomiglia di più per i capelli lunghi e per il fatto che giochi nel Brescia. Per me è un altro tipo di giocatore, molto più completo, sia in fase difensiva che di impostazione; è un mix tra me e altri giocatori. Sicuramente è il più promettente dei centrocampisti che ci sono in Italia. Non lo vedo come un erede perché il modo di giocare è diverso, però diventerà sicuramente un grande”.