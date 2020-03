Pirlo torna alla Juventus: può prendere il posto di Pecchia alla guida dell'Under 23

Andrea Pirlo è pronto a tornare alla Juventus dopo cinque anni. Come si legge sulle colonne de La Stampa, non c'è ancora l'ufficialità ma l'accordo è completo. Conseguito il patentino da allenatore, Pirlo nella prossima stagione inizierà la sua nuova vita professionale in bianconero. Non è escluso un inserimento nello staff della prima squadra, ma le ultime indiscrezioni vogliono l'ex regista alla guida dell'Uder 23, attualmente allenata da Fabio Pecchia.