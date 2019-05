Pjanic e l'apertura all'addio per Parigi: così la Juve tornerà su Pogba

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miralem Pjanic ieri ha aperto all'addio. Destinazione Parigi, destinazione PSG. Lo ha detto a Canal + in Francia: "è un club dove tutti vorrebbero andare, c'è un progetto sportivo e grandi giocatori". Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, per far partire il bosniaco servono almeno 90-100 milioni di euro.

Via Pjanic e dentro Pogba? A quel punto la Juventus andrebbe all'assalto di Paul Pogba, che ha deciso di lasciare Manchester. Fabio Paratici ha il sogno di formare una mediana con il Polpo, Rabiot e Ramsey più Bentancur, Can e Matuidi. E l'addio di Pjanic potrebbe essere propedeutico.