Pjanic, Khedira, età e ingaggi. Ecco perché la Juventus punta forte su Tonali

vedi letture

Tuttosport fa il punto sul futuro di Tonali, accostato a tempo alla Juventus, sottolineando anche l'importanza della sua giovane età in un ipotetico centrocampo bianconero. Un aspetto, quello anagrafico, che si lega con il lato contrattuale del problema. Sami Khedira compirà 33 anni, il suo legame con i bianconeri scade nel 2021 e l’ingaggio parte da una base di 6 milioni di euro netti; Miralem Pjanic festeggerà i trent’anni, il suo accordo con la Juve scade nel 2023 e l’ingaggio si aggira sui 6,5 milioni netti più i premi. Due facce dello stesso quesito: conviene tenerli?

50 milioni - Inoltre, date per scontate le conferme di Ramsey e Rabiot - continua Tuttosport - non dovrà sembrare strano abituarsi all’idea di vedere Tonali, Bentancur e magari Pogba a centrocampo. Un azzardo oppure un rischio calcolato? Intanto Cellino per la mezzala del Brescia, seguita ancora dall’Inter, chiede 50 milioni sull’unghia a meno che non si convinca dell’opportunità di godersi una contropartita tecnica in rampa di lancio dalle giovanili juventine.