© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miralem Pjanic non sembra intenzionato a lasciare la Juventus durante questa estate. L'ex centrocampista della Roma interessa e non poco al Manchester City, al Paris Saint-Germain e al Real Madrid, ma l'ora dell'addio non è ancora scoccata.

Via con Allegri, con Sarri cambia il suo gioco. L'edizione odierna di Tuttosport scrive che, se fosse rimasto l'ex allenatore, Pjanic sarebbe probabilmente stato sacrificato dalla Vecchia Signora. Ora, invece, con Sarri inizia il suo processo di "Jorginhizzazione", per usare un neologismo. Il bosniaco dovrà cambiare leggermente il suo modo di interpretare il calcio: Sarri da lui si aspetta una maggiore copertura, così da renderlo più simile al centrocampista italo-brasiliano ex Napoli e ora al Chelsea.