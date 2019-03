Lunga ed interessante intervista proposta dal Corriere della Sera a Michel Platini, ex presidente della UEFA: "Ho sfruttato la decisione di quei maledetti della Dida per un break totale dopo 45 anni. Ora il caso è a Strasburgo, alla Corte dei diritti umani. Il Fair Play Finanziario? E' stato utilissimo, a ridotto i debiti dei club da 3 miliardi a 200 milioni: abbiamo salvato tante società". Quindi una battuta sul VAR, "sono sempre stato contro il VAR: può aiutare, ma poi decide l'uomo. Il calcio è una invenzione per chi gioca, non per gli arbitri", prima di chiudere con la Juve e la Champions: "Fortissima fisicamente, una macchina da guerra. Con Real, Bayern e PSG fuori le prospettive di vittoria sono interessanti, anche se la Juve in Coppa non è mai particolarmente fortunata".