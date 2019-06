© foto di Federico Gaetano

Francesco Totti dice addio alla Roma. L'ex capitano annuncerà lunedì in conferenza stampa questa clamorosa decisione, che però sembra già presa. Secondo quanto riferito da Sky, dietro la scelta del Pupone vi sarebbero diversi fattori: anzitutto, le decisioni relative al nuovo allenatore, Paulo Fonseca, prese senza essere stato coinvolto.

Anche la carica di direttore tecnico, di cui ha parlato ieri James Pallotta nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Roma, sarebbe stata considerata un'offerta tardiva. All'interno di una comunicazione che Totti non avrebbe gradito in via generale: l'ex 10 sarebbe infatti rimasto infastidito dalla campagna stampa negativa nei suoi confronti e dai contenuti stessi della lettera di Pallotta.