Poco spazio per Agoume all'Inter. E sul giovane francese spunta l'Hellas Verona

A Verona si guarda ai giovani per continuare a crescere. Così nelle ultime settimane - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si è piazzato in prima linea l’interista Lucien Agoume, centrocampista 18enne che all'Inter sgomita senza trovare spazio. E c’è un altro affare quasi in dirittura, l’approdo in gialloblù in prestito dalla Roma del 23enne difensore turco Mert Cetin.