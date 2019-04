Pogba-Real libera il grande colpo per la Juve: Kroos o Casemiro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Toni Kroos e Casemiro. La rivoluzione del Real Madrid che verrà, spiega l'edizione online di Tuttosport, potrebbe riguardare anche la Juventus. Questo perché i bianconeri seguono sì Paul Pogba in uscita dal Manchester United, ma il Polpo è un grande obiettivo dei Blancos. E in caso di arrivo del francese, Zinedine Zidane potrebbe privarsi di uno dei due. Non di Luka Modric che va verso il rinnovo, ma del tedesco o del brasiliano. E lì la Juventus potrebbe approfittarne, cercando un grande colpo in mediana a giugno.