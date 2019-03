Ponciroli: "Piatek sarà la stella del Milan per i prossimi anni"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a MC Sport Live Show ha parlato così: "Mi sono sempre chiesto come mai la Polonia con i giocatori che ha non riesca mai a fare qualcosa di importante. Per talento e fisicità potrebbe fare qualcosa di buono ma non ha mai ottenuto molto. Piatek si merita lo spazio in Nazionale e ha segnato un gol importante per la sua crescita. Per il Belgio l'Europeo del 2020 sarà l'ultima chiamata, ma avrebbe dovuto fare qualcosa di significativo già nel recente passato. Anche qui ci sono giocatori di livello internazionale ma nelle gare in cui c'è da fare la differenza si scioglie. Sono rimasto deluso anche io dal Belgio".

Il prossimo sarà un Europeo itinerante con i gironi divisi in due località. Ti piace questa formula?

"E' un esperimento che mi incuriosisce anche se non so se funzionerà. Sicuramente è una novità e come tale bisogna aspettare prima di giudicare ma a sensazione non mi pare una grande idea".

Inter, che pensi del futuro di Perisic?

"L'avventura all'Inter di Perisic doveva già finire l'estate scorsa e sono certo che andrà via al termine di questa stagione".

Di Piatek, gol a parte in Nazionale, che pensi?

"Deve ancora imparare a dialogare più con i compagni e in certe occasioni deve essere più bravo a non correre a vuoto, però ci sta tutto perché è appena arrivato nel grande calcio. Sta già facendo cose pazzesche e se migliora anche in altri aspetti allora il Milan ha trovato un giocatore completo che potrà fare cose importanti per la squadra. Sarà la stella del Milan per i prossimi anni".